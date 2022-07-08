هاشتاق «يوم عرفة» يتصدر الترند.. والمغردون يسألون الله العفو والمغفرة

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “يوم عرفة” ترند الموضوعات الأكثر انتشارًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشارك العديد من المتابعين عبر الوسم المتصدر داخل المملكة.

ويُحيي الحجاج اليوم شعيرة يوم الحج الأعظم من على صعيد جبل الرحمة، في مكة المكرمة، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

فيما شارك المغردون عبر هاشتاق “يوم عرفة” بصور ومقاطع فيديو لوقوف الحجاج بجبل عرفات، وكذلك الأدعية المستحبة والأذكار خلال أداء شعائر الحج.

وتوجه العديد من المتابعين بالدعاء والابتهال إلى الله -عزّ وجلّ- بطلب المغفرة والرحمة وقال حساب “ᴍ7ᴍᴅ”: “اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا أدركته الجبال سجدت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت أن تغفر لنا ذنوبنا جميعاً وأن ترزقنا وتكرمنا وتحفظنا بعينك التي لاتغفل ولا تنام، اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك”.

وتذكر مغردون أحباءهم الذين رحلوا، داعين لهم بالرحمة والقبول عند الله تعالى، وقال حساب “v8ixa”: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إجعلنا مِمَن عفوت عنهم، ورضيت عنهم، وغفرت لهم، وحرمتهم من النار، وكتبت لهم الجنة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين”.

ويوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله – عز وجل: “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ”، والأشهر الحرم هي : ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.