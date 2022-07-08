الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
89% نسبة امتثال المرخصين في خدمات النقل خلال موسم الحج (صور)
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حج مبرور

89% نسبة امتثال المرخصين في خدمات النقل خلال موسم الحج (صور)

89% نسبة امتثال المرخصين في خدمات النقل خلال موسم الحج (صور)
٠٤:٠٧:٢٩ م، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أكدت الهيئة العامة للنقل أن نسبة امتثال الشركات المرخصة في أنشطة النقل للأنظمة والاشتراطات الفنية بلغت 89% خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ، مشيرة إلى أن ذلك يشمل الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري كالنقل بالأجرة العامة والحافلات ونشاط نقل البضائع.


وبينت الهيئة مجموع عمليات الفحص العام لكافة وسائل النقل خلال موسم الحج، حيث بلغت حتى الآن أكثر من 100 ألف عملية فحص، وسجلت المخالفات المرصودة (12,212) ألف مخالفة، تنوعت ما بين عدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفنيّة للحافلة ونظافتها أو عدم توفر وسائل السلامة فيها، أو عدم وجود كشف ببيانات الرحلة والركاب، وكذلك عدم وجود بطاقة عفش على حقائب وأمتعة الركاب، بالإضافة إلى وجود بعض العوائق في ممرات ومداخل الحافلة، أو تجاوز العمر التشغيلي المعتمد للسيارة أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.


وتعمل الهيئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم للحجاج بيت الحرام للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقق معايير الأمان والسلامة، وبما يضمن تنقل سلس ومنظم لقاصدي هذه البلاد المباركة وضيوف الرحمن.

الكلمات الدلالية:
الحج مكة موسم الحج هيئة النقل

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