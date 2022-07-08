يوم عرفة.. مشهد مهيب في يوم عظيم (فيديو)

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توافد ضيوف الرحمن في مشهد مهيب، إلى صعيد عرفات الطاهر، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة.

وتوجه ضيوف الرحمن بالدعاء للرحمن أن يتقبل منهم حجهم ويغفر لهم في هذا اليوم العظيم المبارك، خير يوم طلعت فيه الشمس.

فضائل يوم عرفة

ويوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله – عز وجل: “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ”، والأشهر الحرم هي : ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.

يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله – عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، وأشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه، قال الله – عز وجل: “لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ”، وقال ابن عباس –رضي الله عنهما -: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة.

ويوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبهًا على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله – عز وجل- : “وَلَيَالٍ عَشْرٍ”، وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.

تمام النعمة

أيضا يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): “ما من عمل أزكى عند الله – عز وجل- ولا أعظم أجرًا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).

يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : إن رجلاً من اليهود قال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا”، قال عمر – رضي الله عنه -: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.