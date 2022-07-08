تحفهم الرحمة والسكينة.. الحجاج يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وقف ضيوف الرحمن من كل حدب وصوب على صعيد عرفات، في مكة المكرمة، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وتوجه الحجاج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ويغفر لهم في هذا اليوم، يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة، لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيها وصلى بها صلاة الفجر.