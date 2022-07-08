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خطبة عرفة| الشيخ العيسى: اللهم تقبل من الحجيج مناسكهم واستجب دعواتهم واغفر ذنوبهم (فيديو)
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خطبة عرفة| الشيخ العيسى: اللهم تقبل من الحجيج مناسكهم واستجب دعواتهم واغفر ذنوبهم (فيديو)

خطبة عرفة| الشيخ العيسى: اللهم تقبل من الحجيج مناسكهم واستجب دعواتهم واغفر ذنوبهم (فيديو)
٠٣:٢٩:١٤ م، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

دعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في خطبة عرفة، التي ألقاها اليوم في مسجد نمرة بمشعر عرفات، الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج مناسكهم، ويستجب دعواتهم، وييسر أمورهم، ويغفر ذنوبهم.

وواصل العيسى دعاءه لحجاج البيت الحرام:”اللهم أعدهم لبلدانهم سالمين غانمين قد ارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم، (وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ)، اللهم أصلح أحوال المسلمين وألّف ذات بينهم وانشر العلم والخير فيهم وأصلح ذراريهم وبارك لهم في أرزاقهم وأدخلهم الجنة.

ووجه خطيب عرفه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،داعيًا الله ن يجزيهم وحكومتهم خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.

بعد ذلك أدى حجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد (صلى الله عليه وسلم).

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الحج خطيب عرفة محمد بن عبدالكريم العيسى مكة

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