إدانات عربية ودولية واسعة بحادث اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق

تواصل – فريق التحرير:

أدان رؤساء وقادة العالم، اليوم، حادث اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، خلال إلقاء خطاب أثناء حملته الانتخابية.

وأعرب قادة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكذلك مصر والإمارات، والهند، وروسيا، وألمانيا وغيرهم عن استنكارهم للحادث الغاشم.

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون عن صدمته قائلاً إنه شعر بالفزع والحزن الشديد لسماع خبر “الهجوم الخسيس” على رئيس وزراء اليابان السابق.

في حين أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن شعوره بـ”الألم والذهول”، بينما شدد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول على أن قتل آبي “جريمة غير مقبولة”.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الياباني السابق بـ”الزعيم الذي يتمتع برؤية عظيمة”، مبرزا أن “اغتياله حدث صادم ومريع”.

كما قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي إنه أصيب “بصدمة شديدة” بعد وفاة آبي، مضيفًا “صديقنا الياباني كان دائما لطيفًا جدًا مع بولندا. فليرقد بسلام”.

أما على مستوى العالم العربي، قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق العزيز شينزو آبي، الذي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان.. وأسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان.. خالص التعازي إلى عائلته الكريمة والشعب الياباني الصديق”.

من جهته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة”.

وأضاف: “لقد كان شينزو آبي صديقًا مخلصًا لمصر، محبًا لها، داعمًا لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطورًا غير مسبوق على جميع الأصعدة”.