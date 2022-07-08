الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الإحصاء”: 899.353 حاجًا وحاجة إجمالي ضيوف الرحمن لهذا العام
بالفيديو.. ضيوف الرحمن يبتهلون بالدعاء في جبل الرحمة
200 مليون مستفيد.. نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بأربع عشرة لغة
“سار” تكشف عن مواعيد وحركة قطار المشاعر خلال الساعات المقبلة
الركن الأعظم.. لقطات جوية مهيبة لمشعر عرفات ومسجد نمرة (صور وفيديو)
مدير الأمن العام: نجاح خطط التصعيد لعرفات.. والطوق الأمني منع المخالفين

أحدث الأخبار

إدانات عربية ودولية واسعة بحادث اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق

إدانات عربية ودولية واسعة بحادث اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق
٠٥:٣٠:٥٧ م، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أدان رؤساء وقادة العالم، اليوم، حادث اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، خلال إلقاء خطاب أثناء حملته الانتخابية.

وأعرب قادة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكذلك مصر والإمارات، والهند، وروسيا، وألمانيا وغيرهم عن استنكارهم للحادث الغاشم.

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون عن صدمته قائلاً إنه شعر بالفزع والحزن الشديد لسماع خبر “الهجوم الخسيس” على رئيس وزراء اليابان السابق.

في حين أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن شعوره بـ”الألم والذهول”، بينما شدد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول على أن قتل آبي “جريمة غير مقبولة”.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الياباني السابق بـ”الزعيم الذي يتمتع برؤية عظيمة”، مبرزا أن “اغتياله حدث صادم ومريع”.

كما قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي إنه أصيب “بصدمة شديدة” بعد وفاة آبي، مضيفًا “صديقنا الياباني كان دائما لطيفًا جدًا مع بولندا. فليرقد بسلام”.

أما على مستوى العالم العربي، قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق العزيز شينزو آبي، الذي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان.. وأسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان.. خالص التعازي إلى عائلته الكريمة والشعب الياباني الصديق”.

من جهته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة”.

وأضاف: “لقد كان شينزو آبي صديقًا مخلصًا لمصر، محبًا لها، داعمًا لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطورًا غير مسبوق على جميع الأصعدة”.

الكلمات الدلالية:
اغتيال شينزو آبي الإمارات اليابان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

مواد ذات صلة

المزيد
اللاعب الجزائري «رياض محرز» يؤدي مناسك العمرة

اللاعب الجزائري «رياض محرز» يؤدي مناسك العمرة

منذ 5 سنوات
«التأمينات الاجتماعية» تحذّر من دعوات استثمار وهمية تزعم صلتها بها

«التأمينات الاجتماعية» تحذّر من دعوات استثمار وهمية تزعم صلتها بها

منذ شهرين
مليشيات الحوثي تقتحم دار القرآن الكريم بـ«حجة» وتختطف 4 من المعتكفين

مليشيات الحوثي تقتحم دار القرآن الكريم بـ«حجة» وتختطف 4 من المعتكفين

منذ 6 سنوات
2700 عامل يتولون نظافة المسجد الحرام بموسم الحج

2700 عامل يتولون نظافة المسجد الحرام بموسم الحج

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *