مسؤول إيراني رفيع لا يعرف معنى «دول 5+1»

تواصل ـ فريق التحرير:

فاجأ أميري مقدم؛ محافظ كرمانشاه الإيرانية، الجميع أنه لا يعرف معنى “دول 5 + 1” والتي تعني خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا (غير العضو)، لكنه فسر هذا الواحد على أنه بلده إيران!!

وفي كلمة لمقدم، انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قال: “عندما يقولون 5 + 1، بخصوص المفاوضات، فهذا يعني أن هذه الدول الخمس في جانب، وإيران في جانب، العالم في جانب وطهران لوحدها في جانب.

ووجه مستخدمو التواصل الاجتماعي أسئلة كثيرة منها: “كيف تم انتخابه كأعلى مسؤول سياسي للمحافظة وهو بهذا المستوى من الثقافة السياسية؟”.

ووجه له آخر نصيحة: “لمعلوماتك، المجموعة (5 + 1) تشير إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، أي أمريكا وإنجلترا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا التي ليست من أعضاء مجلس الأمن وليس إيران”.

يذكر أن مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين بالإضافة إلى ألمانيا.