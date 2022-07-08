الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مسؤول إيراني رفيع لا يعرف معنى «دول 5+1»
نجاح المرحلة الأولى من خطة «شؤون الحرمين» دون أي إصابات بين ضيوف الرحمن
«التجارة» ترصد 39 ألف سعر لمنتجات في المملكة خلال 72 ساعة
إسدال الستار على قضية «جورج فلويد».. تعرف على الحكم النهائي ضد الشرطي المُدان
3 آلاف متطوع ومتطوعة ضمن برنامج «كن عونًا» لخدمة ضيوف الرحمن
بطة تخدع نمرا وتنقذ حياتها بهذه الحيلة (فيديو)

دولي

مسؤول إيراني رفيع لا يعرف معنى «دول 5+1»

مسؤول إيراني رفيع لا يعرف معنى «دول 5+1»
٠٣:٠٠:١٨ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

فاجأ أميري مقدم؛ محافظ كرمانشاه الإيرانية، الجميع أنه لا يعرف معنى “دول 5 + 1” والتي تعني خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا (غير العضو)، لكنه فسر هذا الواحد على أنه بلده إيران!!

وفي كلمة لمقدم، انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قال: “عندما يقولون 5 + 1، بخصوص المفاوضات، فهذا يعني أن هذه الدول الخمس في جانب، وإيران في جانب، العالم في جانب وطهران لوحدها في جانب.

ووجه مستخدمو التواصل الاجتماعي أسئلة كثيرة منها: “كيف تم انتخابه كأعلى مسؤول سياسي للمحافظة وهو بهذا المستوى من الثقافة السياسية؟”.

ووجه له آخر نصيحة: “لمعلوماتك، المجموعة (5 + 1) تشير إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، أي أمريكا وإنجلترا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا التي ليست من أعضاء مجلس الأمن وليس إيران”.

يذكر أن مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين بالإضافة إلى ألمانيا.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا دول 5+1 فرنسا كرمانشاه الإيرانية مسئول إيراني

مواد ذات صلة

المزيد
أردوغان: بوتين يتجه إلى «التخلّي» عن الأسد

أردوغان: بوتين يتجه إلى «التخلّي» عن الأسد

منذ 7 سنوات
3 انقلابات في أفريقيا خلال أسبوع.. فوضى وإطلاق نار أمام القصر الرئاسي في «غينيا بيساو»

3 انقلابات في أفريقيا خلال أسبوع.. فوضى وإطلاق نار أمام القصر الرئاسي في «غينيا بيساو»

منذ 5 أشهر
غضب في مصر من افتتاح أول حسينية وزيارة الإيراني (الكوراني)

غضب في مصر من افتتاح أول حسينية وزيارة الإيراني (الكوراني)

منذ 10 سنوات
(فيديو) هروب سفيرة دولة الاحتلال من جامعة بريطانية.. تعرّف على السبب

(فيديو) هروب سفيرة دولة الاحتلال من جامعة بريطانية.. تعرّف على السبب

منذ 8 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *