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«التجارة» ترصد 39 ألف سعر لمنتجات في المملكة خلال 72 ساعة
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«التجارة» ترصد 39 ألف سعر لمنتجات في المملكة خلال 72 ساعة

«التجارة» ترصد 39 ألف سعر لمنتجات في المملكة خلال 72 ساعة
٠٢:٥٢:٣٥ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

تواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة في جميع مناطق المملكة لمتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ونفذت الفرق الرقابية خلال الـ 72 ساعة الماضية 39 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة مواجهة أي حالة تلاعب أو غش للمستهلك بحزم.

وتهدف الجولات الرقابية المكثفة للرقابة على الأسعار والمتابعة الدائمة لوفرة المنتجات، وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك.

وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لـ 217 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع المناطق عبر نظام إلكتروني، ومقارنتها بأسعار دول الجوار، ومتابعة أي مؤثرات على العرض والطلب. وتشمل الجولات المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، حيث تُضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلك.

وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتدعو عموم المستهلكين بعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.

الكلمات الدلالية:
المخالفات التجارية تلاعب أو غش منتجات المملكة وزارة التجاة

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