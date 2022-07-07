الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مسؤول إيراني رفيع لا يعرف معنى «دول 5+1»
نجاح المرحلة الأولى من خطة «شؤون الحرمين» دون أي إصابات بين ضيوف الرحمن
«التجارة» ترصد 39 ألف سعر لمنتجات في المملكة خلال 72 ساعة
إسدال الستار على قضية «جورج فلويد».. تعرف على الحكم النهائي ضد الشرطي المُدان
3 آلاف متطوع ومتطوعة ضمن برنامج «كن عونًا» لخدمة ضيوف الرحمن
بطة تخدع نمرا وتنقذ حياتها بهذه الحيلة (فيديو)

دولي

إسدال الستار على قضية «جورج فلويد».. تعرف على الحكم النهائي ضد الشرطي المُدان

إسدال الستار على قضية «جورج فلويد».. تعرف على الحكم النهائي ضد الشرطي المُدان
٠٢:٣٨:٢٩ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أُسدل أمس الخميس، الستار على قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد، على يد رجل شرطة، بعد أن تسبب في خنقه وقتله في طريق عام.

وتم إصدار الحكم على ضابط شرطة منيابوليس السابق ديريك تشوفين، الذي أدين العام الماضي بقتل جورج فلويد، بالسجن لمدة 21 عاما لإدانته في تهم اتحادية منفصلة تتعلق بانتهاك حقوق فلويد المدنية خلال عملية إلقاء القبض عليه التي أدت إلى وفاته في مايو 2020. وقال القاضي إن الشرطي السابق تصرف بلا ضمير.

ويقضي الضابط تشوفين، الذي أقر في ديسمبر بالذنب فيما يتعلق بهذه الاتهامات الاتحادية، بالفعل عقوبة مدتها 22 عاما ونصف في سجن مينيسوتا بعد إدانته بقتل فلويد في محاكمة بالولاية العام الماضي.

وسيتم تنفيذ الحكم الاتحادي بشكل متزامن وسيتم نقل تشوفين إلى سجن اتحادي.

وأعلن الحكم القاضي بول ماجنوسون في محكمة جزئية أمريكية في سانت بول بولاية مينيسوتا قائلاً إنه احتسب سبعة أشهر قضاها تشوفين بالفعل في سجن الولاية لتُستقطع هذه المدة من فترة العقوبة الاتحادية البالغة 21 عاما.

وبعد أن ينفذ الحكم في سجن اتحادي سيخضع لإطلاق سراح تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الشرطي جريمة قتل جورج فلويد

مواد ذات صلة

المزيد
مدير منظمة الصحة يدعو دول العالم للاستعداد لـ«الجائحة المقبلة»

مدير منظمة الصحة يدعو دول العالم للاستعداد لـ«الجائحة المقبلة»

منذ سنتين
بعد إقالته من منصبه.. القبض على وزير بنغالي انتقد “فريضة الحج”

بعد إقالته من منصبه.. القبض على وزير بنغالي انتقد “فريضة الحج”

منذ 8 سنوات
اليمن.. قصف عنيف على معسكرات “صالح” وتجمعات “الحوثي” شمال صنعاء

اليمن.. قصف عنيف على معسكرات “صالح” وتجمعات “الحوثي” شمال صنعاء

منذ 7 سنوات
«زيلنسكي» يكشف مفاجأة عما ستفعله روسيا إذا استولت على أوكرانيا

«زيلنسكي» يكشف مفاجأة عما ستفعله روسيا إذا استولت على أوكرانيا

منذ 3 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *