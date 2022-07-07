إسدال الستار على قضية «جورج فلويد».. تعرف على الحكم النهائي ضد الشرطي المُدان

تواصل – وكالات:

أُسدل أمس الخميس، الستار على قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد، على يد رجل شرطة، بعد أن تسبب في خنقه وقتله في طريق عام.

وتم إصدار الحكم على ضابط شرطة منيابوليس السابق ديريك تشوفين، الذي أدين العام الماضي بقتل جورج فلويد، بالسجن لمدة 21 عاما لإدانته في تهم اتحادية منفصلة تتعلق بانتهاك حقوق فلويد المدنية خلال عملية إلقاء القبض عليه التي أدت إلى وفاته في مايو 2020. وقال القاضي إن الشرطي السابق تصرف بلا ضمير.

ويقضي الضابط تشوفين، الذي أقر في ديسمبر بالذنب فيما يتعلق بهذه الاتهامات الاتحادية، بالفعل عقوبة مدتها 22 عاما ونصف في سجن مينيسوتا بعد إدانته بقتل فلويد في محاكمة بالولاية العام الماضي.

وسيتم تنفيذ الحكم الاتحادي بشكل متزامن وسيتم نقل تشوفين إلى سجن اتحادي.

وأعلن الحكم القاضي بول ماجنوسون في محكمة جزئية أمريكية في سانت بول بولاية مينيسوتا قائلاً إنه احتسب سبعة أشهر قضاها تشوفين بالفعل في سجن الولاية لتُستقطع هذه المدة من فترة العقوبة الاتحادية البالغة 21 عاما.

وبعد أن ينفذ الحكم في سجن اتحادي سيخضع لإطلاق سراح تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.