بطة تخدع نمرا وتنقذ حياتها بهذه الحيلة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

استطاعت بطة صغيرة تسبح في بركة من المياه، أن تخدع نمرا مفترسا، عندما اختفت بطريقة مذهلة في لمح البصر من أمام عينيه.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر البطة الصغيرة قد بدأت في العوم في المياه، إلا أن النمر جاء ليهاجمها لكنها لاحظته، فقامت بإخفاء نفسها في المياه في أقل من لمح البصر، وبطريقة فائقة الجودة في عدم تحريك المياه من حولها.

كما يظهر الفيديو حيرة النمر المفترس بعدما تلاشت البطة من أمامه في لمح من البصر، لتستطيع هي أن تأخذ نفسا عميقا يمكنها من التنفس تحت الماء، وتأخذ في نفس اللحظة مسار آخر غير مسار النمر المفترس لتنجو وتطفو على المياه مرة أخرى.