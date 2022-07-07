سلالة عجيبة.. ماعز بأذنين يبلغ طولهما 108 سم

تواصل ـ فريق التحرير:

تحولت عنزة صغيرة إلى مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طول أذنيها الذي ضربت فيه رقما قياسيا جديدا في باكستان.

“سيمبا” العنزة الصغير كما أطلقوا عليها تعيش حياتها في مدينة كراتشي، فقد ولدت في الشهر الماضي بأذنين طويلتين نمتا ليصل طول الواحدة فيهما إلى حوالي 54 سم.

ويقول محمد حسن، صاحب “سيبما” إنه اتصل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إدخال “سيبما إليها؛ ذلك لأنه توجد فئة “أطول أذنَي ماعز” في الوقت الراهن على موقع المنظمة.