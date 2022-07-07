الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مسؤول إيراني رفيع لا يعرف معنى «دول 5+1»
نجاح المرحلة الأولى من خطة «شؤون الحرمين» دون أي إصابات بين ضيوف الرحمن
«التجارة» ترصد 39 ألف سعر لمنتجات في المملكة خلال 72 ساعة
إسدال الستار على قضية «جورج فلويد».. تعرف على الحكم النهائي ضد الشرطي المُدان
3 آلاف متطوع ومتطوعة ضمن برنامج «كن عونًا» لخدمة ضيوف الرحمن
بطة تخدع نمرا وتنقذ حياتها بهذه الحيلة (فيديو)

الفيديو

سلالة عجيبة.. ماعز بأذنين يبلغ طولهما 108 سم

سلالة عجيبة.. ماعز بأذنين يبلغ طولهما 108 سم
٠٢:٠١:٥٢ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

تحولت عنزة صغيرة إلى مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طول أذنيها الذي ضربت فيه رقما قياسيا جديدا في باكستان.

“سيمبا” العنزة الصغير كما أطلقوا عليها تعيش حياتها في مدينة كراتشي، فقد ولدت في الشهر الماضي بأذنين طويلتين نمتا ليصل طول الواحدة فيهما إلى حوالي 54 سم.

ويقول محمد حسن، صاحب “سيبما” إنه اتصل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إدخال “سيبما إليها؛ ذلك لأنه توجد فئة “أطول أذنَي ماعز” في الوقت الراهن على موقع المنظمة.

الكلمات الدلالية:
آذنان طويلتان أرقام قياسية عنزة صغيرة مدينة كراتشي

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. نجاة طفل صدمته مركبة وكادت تدهسه أخرى

شاهد.. نجاة طفل صدمته مركبة وكادت تدهسه أخرى

منذ 4 سنوات
مشاهد مرعبة لأقوى إعصار يضرب الصين منذ بداية العام (فيديو)

مشاهد مرعبة لأقوى إعصار يضرب الصين منذ بداية العام (فيديو)

منذ 5 سنوات
شاهد.. أمطار غزيرة شمال ⁧الفوارة⁩ بمنطقة القصيم⁩

شاهد.. أمطار غزيرة شمال ⁧الفوارة⁩ بمنطقة القصيم⁩

منذ 4 سنوات
شاهد.. سائق متهور يفشل في عبور أحد السيول

شاهد.. سائق متهور يفشل في عبور أحد السيول

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *