مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم عرفة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم عرفة والذي يوافق يوم الجمعة 9 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 8 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:18
المدينة – 4:09
الرياض – 3:41
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:26
المدينة – 12:27
الرياض – 11:59
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:49
الرياض – 3:21
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:08
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:38
المدينة – 8:45
الرياض – 8:17
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:21 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.
ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ توفيق بن عبدالحفيظ خوج للأذان الأول في تمام الساعة 11:56، ويؤذن الشيخ سعيد بن عمر فلاتة للأذان الثاني في تمام الساعة 12:26.
وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ أسامة بن إبراهيم القيم الأذان الأول في تمام الساعة 11:57
بينما يؤذن الشيخ أنس بن نزيه الشريف للأذان الثاني في تمام الساعة 12:27 بمشيئة الله.