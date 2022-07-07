الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم عرفة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
للعام الثاني على التوالي.. اسم النبي ﷺ يتصدر قائمة أسماء مواليد بريطانيا
مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة .. ومبيت ضيوف الرحمن
اندلاع حريق هائل في «صوامع القمح» بمرفأ بيروت (فيديو)
5 نصائح لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى
«الجوازات»: 5 عقوبات تنتظر كل من ينقل غير المصرح لهم بالحج

محليات

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم عرفة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم عرفة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
٠١:٣٨:٣٤ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم عرفة والذي يوافق يوم الجمعة 9 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 8 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:18

المدينة – 4:09

الرياض – 3:41

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:27

الرياض – 11:59

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:43

المدينة – 3:49

الرياض – 3:21

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:08

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة –  8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:21 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.

ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ توفيق بن عبدالحفيظ خوج للأذان الأول في تمام الساعة 11:56، ويؤذن الشيخ سعيد بن عمر فلاتة للأذان الثاني في تمام الساعة 12:26.

وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ أسامة بن إبراهيم القيم الأذان الأول في تمام الساعة 11:57

بينما يؤذن الشيخ أنس بن نزيه الشريف للأذان الثاني في تمام الساعة 12:27 بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
أذان الجمعة الحرم المكي الحرم النبوي الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي صلاة الجمعة مواقيت الصلاة

مواد ذات صلة

المزيد
تزامنًا مع وصول ضيوف الرحمن.. تزويد المسجد الحرام بـ 80 ألف نسخة من المصحف الشريف

تزامنًا مع وصول ضيوف الرحمن.. تزويد المسجد الحرام بـ 80 ألف نسخة من المصحف الشريف

منذ أسبوعين
عتق رقبتي شخصين من عائلة واحدة في بللحمر.. وإنهاء خلاف 20 عامًا

عتق رقبتي شخصين من عائلة واحدة في بللحمر.. وإنهاء خلاف 20 عامًا

منذ 3 سنوات
بالصور.. خادم الحرمين يزور الشيخ «الشثري» بمنزله لتعزيته في وفاة شقيقته

بالصور.. خادم الحرمين يزور الشيخ «الشثري» بمنزله لتعزيته في وفاة شقيقته

منذ 5 سنوات
الإطاحة بعصابات سرقة وتزوير أموال.. جرائم الأسبوع في فيديو جديد لـ«الأمن العام»

الإطاحة بعصابات سرقة وتزوير أموال.. جرائم الأسبوع في فيديو جديد لـ«الأمن العام»

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *