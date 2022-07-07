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للعام الثاني على التوالي.. اسم النبي ﷺ يتصدر قائمة أسماء مواليد بريطانيا
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للعام الثاني على التوالي.. اسم النبي ﷺ يتصدر قائمة أسماء مواليد بريطانيا

للعام الثاني على التوالي.. اسم النبي ﷺ يتصدر قائمة أسماء مواليد بريطانيا
٠١:١٧:١٣ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تصدر اسم “النبي محمد” صلى الله عليه وسلم قائمة أسماء المواليد الذكور في المملكة المتحدة لعام 2022.

القائمة السنوية التي تصدر عن “بيبي سنتر” بالمملكة البريطانية المتحدة، والتي تضم أكثر 100 اسم شهرة سنويًا، تبرز الأسماء الأكثر شهرة في المملكة البريطانية المتحدة.

وفي القائمة الخاصة بالعام الجاري 2022، تصدر اسم “النبي محمد” صلى الله عليه وسلم  قائمة الأسماء الأكثر شهرة بين المواليد الذكور، بينما جاء في المركز الثاني اسم “نوح”.

وقد شهدت قائمة أسماء المواليد تغيرا كبيرا، لكن ظل الاسم المهيمن على القائمة هو اسم “محمد”  صلى الله عليه وسلم ، والذي احتل المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي.

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العام الثاني النبي محمد في بريطانيا لاسم المهمين

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