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نصائح من «الغذاء والدواء» بكيفية حفظ اللحوم
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نصائح من «الغذاء والدواء» بكيفية حفظ اللحوم

نصائح من «الغذاء والدواء» بكيفية حفظ اللحوم
٠١:٤٥:١٣ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت هيئة الغذاء والدواء، أن اللحوم من الأغذية سريعة الفساد؛ والحفاظ على سلامتها هو حفاظ على سلامتك.

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته هيئة الغذاء والدواء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أوضحت عبر سؤال استفهامي، مفاده: لماذا نحافظ على سلامة اللحوم؟

وجاءت إجابة الهيئة على هذه النقاط:

ـ لأنها من الأغذية سريعة الفساد حيث تتعرض للتلوث الميكروبي.

ـ تعتبر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض المعوية في حال عدم اتباع طرق الحفظ السليمة.

ـ لزيادة مدة صلاحيتها والحفاظ على قيمتها الغذائية.

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الغذاء والدواء اللحوم انفوجراف توضيحي نصائح لحفظ اللحوم

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