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«الجوازات»: 5 عقوبات تنتظر كل من ينقل غير المصرح لهم بالحج

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«الجوازات»: 5 عقوبات تنتظر كل من ينقل غير المصرح لهم بالحج

«الجوازات»: 5 عقوبات تنتظر كل من ينقل غير المصرح لهم بالحج
١٢:٣٨:٥٦ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للجوازات، من نقل أي شخص غير مصرح له بالحج لهذا العام، حيث يعرض نفسه لخمس عقوبات.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصاً غير مصرّح لهم بالحج يعاقب بالآتي:

– السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر

– غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل شخص يتم نقله

– المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي

– ترحيل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما

– التشهير بالمخالف

الكلمات الدلالية:
الجوازات الحج عقوبات نقل المخالفين موسم الحج

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