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اندلاع حريق هائل في «صوامع القمح» بمرفأ بيروت (فيديو)
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الفيديو

اندلاع حريق هائل في «صوامع القمح» بمرفأ بيروت (فيديو)

اندلاع حريق هائل في «صوامع القمح» بمرفأ بيروت (فيديو)
١٢:٥٢:٥٠ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اندلع حريق مساء اليوم، في إهراءات القمح بمرفأ بيروت ما تسبّب بضرر في قسم صغير وفقاً للمعلومات الأولية.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني بأن “المعطيات الأولية تُشير إلى أنّ ارتفاع الحرارة هو السبب الرئيسي للحريق”، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

وأكد المصدر أن عناصر الدفاع المدني اتّجهت على الفور إلى المكان وتعمل على إخماد النيران؛ ودعا جموع اللبنانيين لعدم الهلع.

وفي الوقت الذي تضاربت المعلومات حول سبب اندلاع الحريق، دعا المصدر إلى توخي الدقة والحذر خلال تناقل أي معلومة بهذا الخصوص.

الكلمات الدلالية:
إخماد النيران إهراءات القمح ارتفاع الحرارة مرفأ بيروت

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