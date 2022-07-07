5 نصائح لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى
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وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية نصائح مهمة لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى عليك بالتالي:
– قلل أو تجنب تناول الحلويات
– تناول كمية كافية من السوائل
– قلل من المشروبات المحلاة بالسكر
– قلل من تناول الأطعمة الدهنية
– راقب مستويات سكر الدم
لمرضى #السكري خلال أيام #عيد_الاضحى:
👈 قلل أو تجنب تناول الحلويات
👈 تناول كمية كافية من السوائل
👈 قلل من المشروبات المحلاة بالسكر
👈 قلل من تناول الأطعمة الدهنية
👈 راقب مستويات سكر الدم
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) July 6, 2022