5 نصائح لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى

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وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية نصائح مهمة لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى عليك بالتالي:

– قلل أو تجنب تناول الحلويات

– تناول كمية كافية من السوائل

– قلل من المشروبات المحلاة بالسكر

– قلل من تناول الأطعمة الدهنية

– راقب مستويات سكر الدم