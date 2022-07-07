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5 نصائح لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى

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5 نصائح لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى

5 نصائح لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى
١٢:٤٤:١٠ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية نصائح مهمة لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لمرضى السكري خلال أيام عيد الأضحى عليك بالتالي:

– قلل أو تجنب تناول الحلويات

– تناول كمية كافية من السوائل

– قلل من المشروبات المحلاة بالسكر

– قلل من تناول الأطعمة الدهنية

 

– راقب مستويات سكر الدم

الكلمات الدلالية:
السكري عبدالله الذيابي عيد الأضحى مرضى السكري

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