أمانة «مكة المكرمة» تقدّم تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ عبر «بلدي»

تواصل ـ واس:

تقدّم أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة)، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة, لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتهدف الأمانة من خلال هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

يُذكر أن هذه الخدمة تُتيح تقديم خيارات متعددة للأفراد بالاختيار ما بين المطاعم والمطابخ والمسالخ، بحيث يمكنهم معرفة مواقع المنشآت التي تُقدّم هذه الخدمة عن طريق الخدمة الاستعلامية عبر تطبيق “بلدي” المتوفر على الأجهزة الذكية.