الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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أول تعليق من بايدن على استقالة جونسون

أول تعليق من بايدن على استقالة جونسون
١١:٠٤:١٦ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

عقب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، على استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن علاقة الولايات المتحدة وبريطانيا ستظل قوية؛ لكنه لم يشر إلى استقالة جونسون.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حكومة بريطانيا بشأن القضايا الهامة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: إن “بريطانيا والولايات المتحدة هما أقرب الأصدقاء والحلفاء، والعلاقة الخاصة بين شعبينا لا تزال قوية ودائمة”.

وأضاف: أنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع حكومة بريطانيا، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، بشأن مجموعة من الأولويات المهمة.

ويشمل ذلك الحفاظ على نهج قوي وموحد لدعم شعب أوكرانيا باعتباره إنهم يدافعون عن أنفسهم ضد حرب بوتين الوحشية على ديمقراطيتهم.

الكلمات الدلالية:
استقالة جونسون الولايات المتحدة بايدن بريطانيا

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