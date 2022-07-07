الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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«تحلية المياه» تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين للقيادات الشابة
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فرص

«تحلية المياه» تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين للقيادات الشابة

«تحلية المياه» تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين للقيادات الشابة
١١:٢٦:٠٣ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدء التقديم في برنامج تمكين للقيادات الشابة، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات (الإدارية، الهندسية، التقنية، العلاقات العامة، تصميم الجرافيك)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

– هندسية.
– إدارية.
– تقنية.
– علاقات عامة.
– تصميم الجرافيك.

شروط التقديم:

1- التفرع العام.
2- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.
3- أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير
4- أن لا يقل المعدل التراكمي عن4من5أو3من4
5- اجتياز المقابلات والاختبارات الشخصية
6- لم يمضِ على التخرج أكثر من سنتين.

مزايا البرنامج:

1- مكافأة شهرية.
2- تأمين طبي.
3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
4- برامج تطويرية مُعتمدة.

رابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/12/08هـ الموافق 2022/07/07م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ، مع العلم أن مدة البرنامج (9) أشهر (بدوام كامل) من (أغسطس 2022م إلى إبريل 2023م).

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