«تحلية المياه» تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين للقيادات الشابة

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أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدء التقديم في برنامج تمكين للقيادات الشابة، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات (الإدارية، الهندسية، التقنية، العلاقات العامة، تصميم الجرافيك)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

– هندسية.

– إدارية.

– تقنية.

– علاقات عامة.

– تصميم الجرافيك.

شروط التقديم:

1- التفرع العام.

2- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

3- أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير

4- أن لا يقل المعدل التراكمي عن4من5أو3من4

5- اجتياز المقابلات والاختبارات الشخصية

6- لم يمضِ على التخرج أكثر من سنتين.

مزايا البرنامج:

1- مكافأة شهرية.

2- تأمين طبي.

3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4- برامج تطويرية مُعتمدة.

رابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/12/08هـ الموافق 2022/07/07م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ، مع العلم أن مدة البرنامج (9) أشهر (بدوام كامل) من (أغسطس 2022م إلى إبريل 2023م).