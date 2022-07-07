الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لم يتمالك دمعه عندما رأى «الكعبة».. شاب كولومبي جاء المملكة للعمل فهداه الله لـ«الإسلام»
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لم يتمالك دمعه عندما رأى «الكعبة».. شاب كولومبي جاء المملكة للعمل فهداه الله لـ«الإسلام»

لم يتمالك دمعه عندما رأى «الكعبة».. شاب كولومبي جاء المملكة للعمل فهداه الله لـ«الإسلام»
١٠:٤٦:٣٥ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

هو شاب كولومبي جاء إلى جدة للعمل، فتغيرت حياته كلها، وقرر اعتناق الدين الحنيف، وسمى نفسه “بدر”.

وفي تقرير مشوق بثته قناة “الإخبارية”؛ كشفت عن بدر وهو بملابس الإحرام، فهو يؤدي الفريضة هذا العام، وذلك بعدما هداه الله واعتنق الإسلام.

يقول بدر: “طوال حياتي وأنا أعيش مع عائلة تعتنق الكاثوليكية وعندما سافرت إلى المملكة وانضممت إلى المركز الإسلامي في جدة تعرفت على الإسلام”.

وأضاف خلال تقرير قناة “الإخبارية”: “أصدقائي قالوا لي إن هناك مشاعر خاصة عند رؤية الكعبة للمرة الأولى ومن شدة الفرح ستشعر بالبكاء فقلت يجب أن أجرب هذه اللحظة بنفسي”.

​​​​ وأشار بدر إلى أنه عندما ذهب إلى العمرة أول مرة وشاهد الكعبة أحب المكان، وشعر بالفرحة الغامرة التي عبر عنها ببكاء لا يعرف له سبب.

الكلمات الدلالية:
الدين الحنيف الكعبة المشرفة رؤية الكعبة شاب كولومبي

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