«النيابة» تحذر من هذا الأمر في «موسم الحج».. من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه يحظر توظيف روحانية وقدسية شعيرة الحج في جمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأي وسيلة.

وأضافت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه في حال انطواء هذه الممارسات على استخدام أي من طرق الاحتيال للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.