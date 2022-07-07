المفتي يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

تواصل- واس:

استقبل سماحة مفتي عام المملكة ، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مقر إقامته بمنى، معالي إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

يأتي هذا في الوقت الذي تشارك فيه قوات الأفواج الأمنية لأول مرة في موسم حج هذا العام 1443 هـ في شرف خدمة ضيوف الرحمن، من خلال انتشارها في المراكز والمواقع الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة وإدارة الحشود وتقديم الدعم والإسناد وفق المهام والمسؤوليات المسندة إليها في خطة الحج.

وتضمنت مشاركة القوات الإسناد الآلي بمركبات الدفع الرباعي والمركبات المصفحة لمواجهة أي أعمال قد تخل بالأمن، وكذلك لنقل رجال الأمن في الظروف الصعبة والمناطق الوعرة، وفي عمليات الدعم والمساندة الأمنية