الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
انفجار ضخم في غرب طهران وعدد القتلی والجرحى لا يزال مجهولا
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دولي

انفجار ضخم في غرب طهران وعدد القتلی والجرحى لا يزال مجهولا

انفجار ضخم في غرب طهران وعدد القتلی والجرحى لا يزال مجهولا
١٠:١٨:٢٨ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مصادر إعلامية عن وقوع انفجار في غرب طهران في منطقة اندیشة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإيرانيين؛ فيما لا يزال عدد القتلى والجرحى مجهولا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أثار الانفجار الذي ضرب منطقة انديشة، والفوضى التي ضربت المكان بعد الحادث، حيث قامت السلطات بعمل كردون أمني حول مكان الانفجار.

ومنذ أسبوع تقريبا؛ لقى اثنان من الخبراء العسكريين الإيرانيين مصرعهما، نتيجة انفجار ضخم أيضا؛ وقع في أحد المواقع العسكرية التابعة لقطاع الصناعات الدفاعية الإيرانية، في جنوب شرق العاصمة طهران.

ووقتها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع بوقوع حادث صناعي في إحدى المصانع الواقعة في منطقة بارشين شرق طهران أدت إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخر بجروح، ولم تشر الوكالة إلى طبيعة الحادثة ولا إلى طبيعة المصنع الذي وقعت فيه.

الكلمات الدلالية:
إيران انفجار ضخم خبراء عسكريين قتلى وجرحى

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