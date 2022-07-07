هل يمكن لمستفيدي الضمان التسجيل في حساب المواطن.. وما هي الخطوات؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لمستفيدي الضمان التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد عبر حساب خدمة المستفيدين استفسر بشأن مدى إمكانية مستفيدي الضمان التسجيل في البرنامج.

وأجاب البرنامج بقوله وعليكم السلام، بإمكانك التسجيل من خلال الرابط التالي ⁦http://ca.gov.sa⁩

أما عن خطوات التسجيل في البرنامج فتشمل التالي:

– تسجيل جديد

– تفاصيل الطلب

– تعبئة البيانات

– تقديم الطلب

يشار إلى أن حساب المواطن أعلن، في وقت سابق، إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيرًا إلى أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.

كما أوضح برنامج حساب المواطن، الفرق بين الأهلية والاستحقاق، وضوابط كل منهما للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.

ضوابط الأهلية والاستحقاق

– شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي

– معيار الإقامة

– توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة

بينما تشمل ضوابط احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد المعايير التالية:

– عدد أفراد الأسرة

– أعمار أفراد الأسرة

– مجموع الدخل الشهري للأسرة

وكان قد صدر في وقت سابق، توجيهاً كريما من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم “إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.