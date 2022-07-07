الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الداخلية»: لن نسمح لأحد بتعريض سلامة حجاج بيت الله الحرام لأي عارض
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«الداخلية»: لن نسمح لأحد بتعريض سلامة حجاج بيت الله الحرام لأي عارض

«الداخلية»: لن نسمح لأحد بتعريض سلامة حجاج بيت الله الحرام لأي عارض
٠٨:٥٩:٥٥ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، اليوم الخميس، أنه لن يتم السماح لأحد بتعريض سلامة حجاج بيت الله الحرام لأي عارض.

وأضاف الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة: أنه تم فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج لمنع دخول مخالفي الأنظمة.

وأشار إلى أن عقوبة ناقلي الحجاج دون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر وعقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا، مضيفا أن من يستخدم التصريح لغير ما أصدر له ستطبق الأنظمة بحقه وسيحال إلى النيابة العامة.

 

الكلمات الدلالية:
أمن الحجاج الحج متحدث الداخلية موسم الحج

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