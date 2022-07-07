الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أضاحي سوق «الجربوع» غرب الرياض.. أنواع متنوعة وأسعار مناسبة (فيديو)
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أضاحي سوق «الجربوع» غرب الرياض.. أنواع متنوعة وأسعار مناسبة (فيديو)

أضاحي سوق «الجربوع» غرب الرياض.. أنواع متنوعة وأسعار مناسبة (فيديو)
١٠:٢٤:٥٦ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

يعد سوق الجربوع غرب الرياض من أكبر أسواق بيع وشراء الماشية، ويحظى بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين، فالعاصمة يجلب إليها مختلف أنواع الماشية، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ينشط الجلب إلى أسواق الرياض ويكثر العرض والطلب.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد قسما هاما في هذه الأوقات من السنة وهو قسم الأضاحي من الأكباش، ويوضح الفيديو معظم أسعار الكباش في السوق.

ورصد الفيديو أنواع الكباش وأسعارها، فأوضح سعر الكبش النعيمي بـ 2150 ريال، فيما ينخفض سعر كبش حري إلى 1400 ريال، والنجدي بـ 2100 ريال.

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