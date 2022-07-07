متحدث وزارة الحج والعمرة: بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن متحدث وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، مساء اليوم الخميس، بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات.

وأكد، في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة: “استخدام كافة المواقع في المشاعر المقدسة لخدمة مليون حاج.. و 17 ألف حافلة للنقل والتفويج في المشاعر”.

وأضاف متحدث وزارة الحج والعمرة، أنه تم استخدام كافة المواقع في المشاعر المقدسة لخدمة مليون حاج، كما لفت إلى وجود فرق إسناد ميدانية ترافق الحجاج أثناء تنقلهم.