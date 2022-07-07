الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
متحدث وزارة الحج والعمرة: بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات
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محليات

متحدث وزارة الحج والعمرة: بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

متحدث وزارة الحج والعمرة: بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات
٠٨:٥٥:٥١ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن متحدث وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، مساء اليوم الخميس، بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات.

وأكد، في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة: “استخدام كافة المواقع في المشاعر المقدسة لخدمة مليون حاج.. و 17 ألف حافلة للنقل والتفويج في المشاعر”.

وأضاف متحدث وزارة الحج والعمرة، أنه تم استخدام كافة المواقع في المشاعر المقدسة لخدمة مليون حاج، كما لفت إلى وجود فرق إسناد ميدانية ترافق الحجاج أثناء تنقلهم.

 

الكلمات الدلالية:
الحج مشعر عرفات موسم الحج وزارة الحج والعمرة يوم عرفة

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