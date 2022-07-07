الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
في دولة عربية.. وفاة أستاذ جامعي وزوجته وأبنائه الخمسة في حادث
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محليات

في دولة عربية.. وفاة أستاذ جامعي وزوجته وأبنائه الخمسة في حادث

في دولة عربية.. وفاة أستاذ جامعي وزوجته وأبنائه الخمسة في حادث
٠٩:٠٢:٢٢ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

شهدت محافظة أسيوط في جنوب مصر، وفاة أستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر وزوجته وأبنائه الخمسة ، في حادث اليوم الخميس، على الطريق الزراعى الغربي.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد بمحل إقامتهم بمحافظة الأقصر، وأن سيارتهم اصطدمت بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وتبين أنه أثناء سير سيارة الأستاذ الجامعي، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم من الخلف بسيارة النقل المتوقفة.

الحادث أسفر عن وفاة الأستاذ وزوجته ، وأبنائه أحمد، 16 سنة، طالب، ورغد، 12 سنة، طالبة، ومحمد، 10 سنوات، طالب، ومحمود، 5 سنوات، ويزيد، عام ونصف.

الكلمات الدلالية:
أستاذ جامعي حادث حادث مروع مصر

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