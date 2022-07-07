الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الداخلية»: اكتمال وصول الحجاج إلى «مشعر منى»
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«الداخلية»: اكتمال وصول الحجاج إلى «مشعر منى»

«الداخلية»: اكتمال وصول الحجاج إلى «مشعر منى»
٠٨:١٦:٢١ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية، منذ قليل عن اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى، بفضل من الله وتوفيقه.

وأوضحت الداخلية في سلسلة تغريدات غاجلة أوردتها قناة “الإخبارية” عن فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.

كما كشفت الداخلية عن ضبط عدد من مخالفي تعليمات الحج في مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكانت قوات الأفواج الأمنية قد شاركت لأول مرة في موسم حج هذا العام 1443 هـ في شرف خدمة ضيوف الرحمن، من خلال انتشارها في المراكز والمواقع الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة وإدارة الحشود وتقديم الدعم والإسناد وفق المهام والمسؤوليات المسندة إليها في خطة الحج.

وتضمنت مشاركة القوات الإسناد الآلي بمركبات الدفع الرباعي والمركبات المصفحة لمواجهة أي أعمال قد تخل بالأمن، وكذلك لنقل رجال الأمن في الظروف الصعبة والمناطق الوعرة، وفي عمليات الدعم والمساندة الأمنية.

الكلمات الدلالية:
حشود الحجاج ضيوف الرحمن مشعر منى وزارة الداخلية

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