حلقت قبل أن أنحر في الحج.. فهل عليَّ شيء؟

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أحوال يوم النحر، ومن حلق قبل أن ينحر في الحج، أو العكس.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوردت الرئاسة العامة فيديو لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، عن أحوال يوم النحر، ومن حلق قبل أن ينحر في الحج، أو العكس.

حلقت قبل أن أنحر في الحج ، هل علي شيء؟

وفيه سؤال وجه للشيخ يقول السائل: في الحج إذا حلقت قبل أن أنحر كوني صار لي عذر عن أداء العمرة، فهل يلزمني شيء؟

وجاءت إجابة الشيخ: حلقت قبل أن تنحر فلا بأس في ذلك، فيوم العيد أي شيء قدم أو أخر فلا بأس في ذلك، فحلق مثلا قبل أن ينحر ، أو نحر قبل أن يحلق، فلا بأس في ذلك يوم العيد، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قدم أو أخر في هذا اليوم إلا قال: لا حرج.