الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لأول مرة.. قوات الأفواج الأمنية تشارك في خدمة ضيوف الرحمن بموسم حج هذا العام
هل يمكن لمستفيدي الضمان التسجيل في حساب المواطن.. وما هي الخطوات؟
المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج : تقديم الخدمات بأعلى المستويات لضيوف الرحمن
المملكة تعفي اللبنانيين من شرط الـ «14» يوما قبل الدخول
في دولة عربية.. وفاة أستاذ جامعي وزوجته وأبنائه الخمسة في حادث
«الداخلية»: لن نسمح لأحد بتعريض سلامة حجاج بيت الله الحرام لأي عارض

محليات

لأول مرة.. قوات الأفواج الأمنية تشارك في خدمة ضيوف الرحمن بموسم حج هذا العام

لأول مرة.. قوات الأفواج الأمنية تشارك في خدمة ضيوف الرحمن بموسم حج هذا العام
١٠:١٣:١٦ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

تشارك قوات الأفواج الأمنية لأول مرة في موسم حج هذا العام 1443 هـ في شرف خدمة ضيوف الرحمن، من خلال انتشارها في المراكز والمواقع الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة وإدارة الحشود وتقديم الدعم والإسناد وفق المهام والمسؤوليات المسندة إليها في خطة الحج.

وتضمنت مشاركة القوات الإسناد الآلي بمركبات الدفع الرباعي والمركبات المصفحة لمواجهة أي أعمال قد تخل بالأمن.

كما تضمنت أيضا نقل رجال الأمن في الظروف الصعبة والمناطق الوعرة، وفي عمليات الدعم والمساندة الأمنية.

الكلمات الدلالية:
خدمة ضيوف الرحمن قوات الأفواج الأمنية موسم الحج هذا العام

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الثقافة والإعلام يكشف أسباب تأسيس جهاز أمن الدولة

وزير الثقافة والإعلام يكشف أسباب تأسيس جهاز أمن الدولة

منذ 5 سنوات
مصادر تكشف عن إدراج مواد جديدة في مناهج التعليم

مصادر تكشف عن إدراج مواد جديدة في مناهج التعليم

منذ سنتين
عضو شورى: الإعلام العراقي تصرفاته “صبيانية”.. وحكومة “المالكي” طائفية

عضو شورى: الإعلام العراقي تصرفاته “صبيانية”.. وحكومة “المالكي” طائفية

منذ 8 سنوات
«الإحصاء»: ارتفاع الصادرات إلى 67 ملياراً

«الإحصاء»: ارتفاع الصادرات إلى 67 ملياراً

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *