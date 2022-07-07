الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى

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أعلى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة.. وصلت لـ 46 مئوية

أعلى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة.. وصلت لـ 46 مئوية
٠٨:٢٧:٠٨ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الخميس في المملكة.

وسجلت الدمام 46 مئوية كأعلى درجة حرارة، اليوم، بينما سجلت الأحساء وعرفات 44 درجة مئوية كثاني أعلى درجة حرارة اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن طقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية.

وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة.

الكلمات الدلالية:
أعلى درجة حرارة الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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