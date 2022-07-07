الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

حالة خطيرة ونادرة.. «الصحة»: إنقاذ حياة حاج نيجيري من سكتة قلبية مفاجئة
أعلى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة.. وصلت لـ 46 مئوية
«الداخلية»: اكتمال وصول الحجاج إلى «مشعر منى»
وصية الشيخ السديس للحجاج: تفرغوا للعبادة وأداء المناسك وابتعدوا عن رفع الشعارات وإثارة النعرات
يوم عرفة: كمال وميثاق
رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل : لم تسجل أي أمراض أو حالات في يوم التروية

محليات

وصية الشيخ السديس للحجاج: تفرغوا للعبادة وأداء المناسك وابتعدوا عن رفع الشعارات وإثارة النعرات

وصية الشيخ السديس للحجاج: تفرغوا للعبادة وأداء المناسك وابتعدوا عن رفع الشعارات وإثارة النعرات
٠٧:٤٤:١٢ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الحجاج بالتفرغ للعبادة وأداء المناسك والتزام الأنظمة والتوجيهات والبعد عن رفع الشعارات وإثارة النعرات والمهاترات والمظاهرات والمسيرات والعصبيات والخلافات المذهبية والطائفية .

وأكد وجوب تحقيق أركان الحج وواجباته، واجتناب نواهيه ، مستشهداً معاليه بالآية الكريمة: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة /197 ، حيث إذا أحرم الحاج وجب عليه تعظيمه فيصونه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث والفسوق والجدال .

وأشار الشيخ السديس إلى أن المشاعر المقدسة أماكن للعبادة فقط وليست للشعارات السياسية والنعرات الطائفية والدينية ، وتعمل المملكة للعناية بالمسلمين جميعًا، وتسعى لتوطيد العلاقات والتكاتف بين أفراد الأمة الإسلامية لما للحج من فضائل أهمها التقاء المسلمين في المشاعر المقدسة.

واختتم الشيخ السديس بدعاء الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يكلل جهود المملكة وولاة أمرها أعزهم الله بالسداد والتوفيق.

الكلمات الدلالية:
الحج الحجاج الشيخ السديس ضيوف الرحمن مناسك الحج

مواد ذات صلة

المزيد
«المسند»: توقعات بانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على هذه المناطق

«المسند»: توقعات بانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على هذه المناطق

منذ سنة واحدة
تفاعل كبير على «تويتر» مع وسم «#أمنك_أمانك» دعماً لحماة الوطن

تفاعل كبير على «تويتر» مع وسم «#أمنك_أمانك» دعماً لحماة الوطن

منذ 6 سنوات
«الجوازات»: مغادرة المملكة خلال 60 يوماً من تأشيرة الخروج النهائي

«الجوازات»: مغادرة المملكة خلال 60 يوماً من تأشيرة الخروج النهائي

منذ 4 سنوات
أمر ملكي: تعيين الفريق الركن عبدالرحمن البنيان نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة وإحالة الفريق عبدالعزيز الحسين للتقاعد

أمر ملكي: تعيين الفريق الركن عبدالرحمن البنيان نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة وإحالة الفريق عبدالعزيز الحسين للتقاعد

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *