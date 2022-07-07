القبض على أمريكي لقتله «ديك» واتهامه بإساءة معاملة حيوان.. تعليق غاية في الطرافة!

تواصل – فريق التحرير:

دافع رجل أمريكي عن نفسه بعد القبض عليه واتهامه بقتل ديك هاجمه أثناء رحلة مع عائلته.

وقال الرجل الأمريكي، في مقطع فيديو متداول دفاعا عن نفه، “الديك هجم على عائلتي وجرح والدي فضربته ومات، هل أقيم مراسم عزاء؟”.

وتابع الأمريكي مستنكرا اتهامه بقتل ديك “هل أعطيه إنعاش قلبي رئوي؟ أضع فمي بمفه وأنفخ؟ أتصل بسيارة إسعاف الدجاج؟”.

وتابع الرجل الأمريكي، وكما ظهر في المقطع يتعجب بشدة من اتهامه بقتل الديك حيث قال “الدجاج يموت يومياً بمطعم كنتاكي وبوبايزت”.