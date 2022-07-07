الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالإنفوجراف.. 13 مستلزمًا ضَرُورِيًّا لا يجب أن تخلو منها حقيبة الحاج
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بالإنفوجراف.. 13 مستلزمًا ضَرُورِيًّا لا يجب أن تخلو منها حقيبة الحاج

بالإنفوجراف.. 13 مستلزمًا ضَرُورِيًّا لا يجب أن تخلو منها حقيبة الحاج
٠٦:٤٢:٥٣ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع بداية موسم الحج يجب على كل حاج أن يحرص على اصطحاب بعض المستلزمات الضرورية أثناء أداء المناسك، ومن أهمها المعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية، والكمامات.

ورصدت صحيفة “تواصل” بالإنفوجراف أهم 13 مستلزمًا ضَرُورِيًّا لا يجب أن تخلو منها حقيبة الحاج أثناء تأدية المناسك على النحو التالي:

1 – معقمات.

2 – حذاء للمشي.

3 – كريم للترطيب.

4 – أدوات للحلاقة.

5 – الأدوية الطبية.

6 – الإحرام وبعض الملابس.

7 – دليل الحج والعمرة.

8 – مظلة شمسية.

9 – نظارة شمسية.

10 – كمامات.

11 – مستلزمات النظافة.

12 – الأدوية ومسكن الآلام.

13 – حقيبة صغيرة.

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