تعرّف على خطباء خطبة عرفة بمسجد نمرة منذ عام ١٤٠٢ للهجرة
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نشرت رئاسة شؤون الحرمين بياناً بأسماء خطباء خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة منذ عام ١٤٠٢ للهجرة.
وخطب من على منبر عرفة منذ 1402 هـ كل من:
– سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 1402 – 1436هـ
– الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 1437 هـ
– الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري 1438 هـ
– الشيخ د. حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 1439 هـ
– الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ 1440هـ
– الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع 1441هـ
– الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة 1442هـ
– الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى 1443هـ