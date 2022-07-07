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محليات

تعرّف على خطباء خطبة عرفة بمسجد نمرة منذ عام ١٤٠٢ للهجرة

تعرّف على خطباء خطبة عرفة بمسجد نمرة منذ عام ١٤٠٢ للهجرة
٠٦:١٩:٥٧ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت رئاسة شؤون الحرمين بياناً بأسماء خطباء خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة منذ عام ١٤٠٢ للهجرة.

وخطب من على منبر عرفة منذ 1402 هـ كل من:

– سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 1402 – 1436هـ

– الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 1437 هـ

– الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري 1438 هـ

– الشيخ د. حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 1439 هـ

– الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ 1440هـ

– الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع 1441هـ

– الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة 1442هـ

– الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى 1443هـ

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أئمة خطبة عرفة خطباء خطبة عرفة يوم عرفة

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