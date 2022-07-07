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البحرية البريطانية تصادر شحنة «صواريخ إيرانية» قبل وصولها لـ «اليمن»

دولي

البحرية البريطانية تصادر شحنة «صواريخ إيرانية» قبل وصولها لـ «اليمن»

البحرية البريطانية تصادر شحنة «صواريخ إيرانية» قبل وصولها لـ «اليمن»
٠٦:٢٧:٣٢ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مسؤولون، اليوم الخميس أن قوات خاصة بالبحرية الملكية البريطانية صادرت شحنة متطورة من الصواريخ الإيرانية في خليج عمان في وقت سابق من هذا العام، كانت في طريقها إلى اليمن.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤولين لم تحدد هويتهم أن “مصادرة هذه الشحنة تعد دليلا على دعم طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن”.

ووصفت السفارة البريطانية في الإمارات ضبط صواريخ أرض – جو ومحركات لصواريخ “كروز” للهجوم الأرضي بأنها “المرة الأولى التي تعترض فيها سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية سفينة تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران”.

وقال وزير القوات البريطانية، جيمس هيبي، إن “المملكة المتحدة ستواصل العمل لدعم سلام دائم في اليمن وهي ملتزمة بالأمن البحري الدولي حتى تتمكن الشحنات التجارية من العبور بأمان دون تهديد بتعطيل”.

الكلمات الدلالية:
أسلحة إيرانية البحرية البرطانية البحرية الملكية صواريخ متطورة

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