الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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لقاحات كورونا بالماء والملح.. أكبر عملية احتيال في هذه الدولة

لقاحات كورونا بالماء والملح.. أكبر عملية احتيال في هذه الدولة
٠٥:٥٨:٢٩ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

شهدت الهند، عملية احتيال كبيرة في عمليات توزيع لقاح كورونا، حيث تم بيع لقاحات مزيفة في عملية غش تورط فيها أطباء.

وأوضحت السلطات في الهند أن آلاف الأشخاص وقعوا فريسة لعملية احتيال واسعة النطاق لبيع لقاحات مزيفة لفيروس كورونا في الهند، كان أطباء وعاملون طبيون من بين أولئك الذين تم القبض عليهم لتورطهم في عملية الغش .

أحد كبار المسؤولين في إدارة شرطة مومباي ويدعى فيشال ثاكور، قال إن ما لا يقل عن 12 حملة تطعيم مزيفة أقيمت في منطقة بالقرب من مومباي في ولاية ماهاراشترا الغربية في البلاد.

وأوضح ثاكور “كانوا يستخدمون المياه المالحة ويحقنونها في الناس في كل معسكر تطعيم وهمي أقاموه، كانوا يفعلون ذلك”.

وقال إن ما يقدر بنحو 2500 شخص تم إعطاؤهم حقن وهمية. وبالطبع فرض المنظمون رسومًا على ضحاياهم مقابل الجرعات، حيث حصلوا على ما يصل إلى 28000 دولار في المحصلة.

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الماء الملح كورونا لقاح لقاح كورونا

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