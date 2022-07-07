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ما هو «عرفة» وأي يوم هو.. وما يستحب فيه من الأعمال؟

ما هو «عرفة» وأي يوم هو.. وما يستحب فيه من الأعمال؟
٠٥:٤٧:٥٧ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن فضل يوم عرفة وأي يوم هو، وهل يستحب فيه شيء من الأعمال؟

وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوردت الرئاسة العامة ما هو يوم عرفة وأي يوم هو، وهل يستحب فيه شيء من الأعمال؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ، ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء.

ما هو يوم عرفة وأي يوم هو، وهل يستحب فيه شيء من الأعمال؟

ـ يوم عرفة: هو يوم التاسع من ذي الحجة.

ـ ويستحب صيامه لغير الحاج كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده”.

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أفضل الأعمال الأضحية يوم النحر يوم عرفة

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