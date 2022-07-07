عبارة أعادت الأمل فى قلب «حاج» تعرض لوعكة صحية منعته من الحركة (فيديو)

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“أبشر يا عم.. أنت حاج حاج بإذن الله”.. عبارة أعادت الأمل للحاج محمد جبارة النعيمي القادم من السودان إلى الأراضي المقدسة.

وقال الحاج النعيمي، في فيديو نشرته صفحة صحة مكة، إنه جاء من السودان 22 يونيه الماضي ووصل المدينة، وأثناء حمله حقائبه وصعوده إلى غرفته تعرض لانزلاق فأصبح غير قادر على الحركة، فخشى أن يفوته الحج ويحرم من الذهاب إلى مكة وعرفات، ، فساءت حالته النفسية.

وأضاف الحاج محمد، أن الأطباء لم يتركوه، كانوا يواسونه ويؤكدوا له أنه بإذن الله “حاج” وسيذهب إلى مكة ويصعد إلى عرفات، قائلين له:” لا تقلق أنت إن شاء الله يا حاج حاج، أهلا بكم فى صعيد عرفات، أهلا بكم من ضيوف الرحمن”.

وتوجه الحجاج اليوم الخميس من مكة إلى منى لقضاء يوم التروية في ثاني أيام الحج، حيث بدأ مئات آلاف الحجاج بالتدفق من مدينة مكة المكرمة باتجاه منى لقضاء يوم التروية فيها، وذلك في مناسك أكبر موسم للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وسمحت المملكة لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.