بـ 7454 فردًا و511 آلية.. “البلدية” تكثف حملات النظافة بالمشاعر المقدسة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنها كثفت حملاتها الميدانية المكثفة لتنفيذ الخطط التشغيلية للنظافة العامة لموسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمـة البلديـة في موسـم الحـج مـن خـلال تطويـع كافـة الإمكانـات البشرية والآليـة.

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وأوضحت أنها قامت بتجهيز 7454 كادرًا ما بين فني وصحي وإداري وعامل، للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، تدعمهم 511 آلية ومعدة في المشاعر المقدسة؛ لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة التي يشرف عليها 28 مركز خدمة بلدية وفقًا لمسؤوليات، وخطة عمل لنطاق كل مركز حيث يتم العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع بنظام الورديات، مؤكدة أنه جرى تخصيص:

1 – نحو 1100 صندوق ضاغط.

2 – و111 مخزن أرضي ضاغط للنفايات.

3 – و5 شاحنات ضاغطة للتخلص من النفايات.

4 – توزيع 40 ألف حاوية سعة 240 لتر في المناطق المستهدفة.