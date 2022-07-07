الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بـ 7454 فردًا و511 آلية.. “البلدية” تكثف حملات النظافة بالمشاعر المقدسة
بالصور والأرقام.. تفاوت في أسعار الأضاحي بسوق الماشية بالمدينة
“شؤون الحرمين” ترفع سرعات الإنترنت استعدادًا لترجمة خطبة عرفة
ماذا قالت روسيا تعليقًا على استقالة رئيس وزراء بريطانيا
5 أسباب دفعت رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة
المصحف واتجاه القبلة ومواقيت الصلاة.. خدمات جديدة عبر”توكلنا”

أحدث الأخبار

بـ 7454 فردًا و511 آلية.. “البلدية” تكثف حملات النظافة بالمشاعر المقدسة

بـ 7454 فردًا و511 آلية.. “البلدية” تكثف حملات النظافة بالمشاعر المقدسة
٠٤:٥٨:٤١ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنها كثفت حملاتها الميدانية المكثفة لتنفيذ الخطط التشغيلية للنظافة العامة لموسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمـة البلديـة في موسـم الحـج مـن خـلال تطويـع كافـة الإمكانـات البشرية والآليـة.

أقرأ أيضًا:

يوم التروية.. كيف سخّرت المملكة جميع الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن؟

أعلى معايير الأمان والسلامة.. كل ما تريد معرفته عن الخيام المطورة في “منى”

جئناك تائبين فلا تردنا خائبين.. دعاء الحجاج في مشعر منى خلال يوم التروية (صور)

وأوضحت أنها قامت بتجهيز 7454 كادرًا ما بين فني وصحي وإداري وعامل، للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، تدعمهم 511 آلية ومعدة في المشاعر المقدسة؛ لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة التي يشرف عليها 28 مركز خدمة بلدية وفقًا لمسؤوليات، وخطة عمل لنطاق كل مركز حيث يتم العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع بنظام الورديات، مؤكدة أنه جرى تخصيص:

1 – نحو 1100 صندوق ضاغط.

2 – و111 مخزن أرضي ضاغط للنفايات.

3 – و5 شاحنات ضاغطة للتخلص من النفايات.

4 – توزيع 40 ألف حاوية سعة 240 لتر في المناطق المستهدفة.

الكلمات الدلالية:
الشؤون البلدية المشاعر المقدسة موسم الحج يوم التروية

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الخارجية يدشن حسابه الرسمي على تويتر

وزير الخارجية يدشن حسابه الرسمي على تويتر

منذ 7 سنوات
«الخدمة المدنية»: تمديد التقديم على الوظائف الصحية حتى السبت المقبل

«الخدمة المدنية»: تمديد التقديم على الوظائف الصحية حتى السبت المقبل

منذ 5 سنوات
صحيفة: شركات النفط الصخري الأمريكي على وشك الإفلاس بسبب السعودية

صحيفة: شركات النفط الصخري الأمريكي على وشك الإفلاس بسبب السعودية

منذ 7 سنوات
«سبوتنيك»: السعودية مهتمة بامتلاك منظومة إس- 400 الدفاعية الروسية

«سبوتنيك»: السعودية مهتمة بامتلاك منظومة إس- 400 الدفاعية الروسية

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *