“شؤون الحرمين” ترفع سرعات الإنترنت استعدادًا لترجمة خطبة عرفة

تواصل – فريق التحرير:

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة البنية الرقمية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، رفع سرعات دوائر الربط والإنترنت، في مقرات بث ترجمة خطبة عرفة .

وبين مدير إدارة البنية الرقمية، المهندس أسامة بن علي الزهراني، أن الإدارة قامت برفع سرعة دائرة الإنترنت (DIA SERVICE) للدائرة الرئيسة في مبنى الرئاسة إلى 225 Mbps.

وكذلك رفعت الإدارة سرعة (IP – VPN) إلى 300Mbps، وذلك تزامنًا مع البث المباشر، لخطبة عرفة بالصوت والصورة، وترجمتها فوريًا إلى (14) لغة.

وأوضح أن الإدارة قامت بعمل كافة الاختبارات اللازمة، للتأكد من سلامة الاتصال والنقل، بين مسجد نمرة وموقع البث الرقمي بمبنى الشلر.

اقرأ أيضًا..

موافقة كريمة.. الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى إمامًا وخطيبًا ليوم عرفة

بـ 14 لغة.. “رئاسة الحرمين” تستعرض خطة ترجمة خطبة عرفة للمسلمين حول العالم

وكانت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أوضحت خطوات الاستماع إلى خطبة يوم عرفة مترجمة بـ14 لغة مختلفة، عبر البث الحي الذي تقدمه الرئاسة، باتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى موقع منارة الحرمين عبر الرابط التالي ( هنا ).

2- اختيار “لغة الترجمة” والاستماع إلى الخطبة.

ونوهت الرئاسة أن الخطبة تبدأ في الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (9:30 بتوقيت جرينيتش)، كما ستكون الخطبة متاحة للاستماع في أي وقت بعد انتهائها.