الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد خسائر الجلستين الأخيرتين.. النفط يرتفع وخام برنت عند 101 دولار
بـ 7454 فردًا و511 آلية.. “البلدية” تكثف حملات النظافة بالمشاعر المقدسة
بالصور والأرقام.. تفاوت في أسعار الأضاحي بسوق الماشية بالمدينة
“شؤون الحرمين” ترفع سرعات الإنترنت استعدادًا لترجمة خطبة عرفة
ماذا قالت روسيا تعليقًا على استقالة رئيس وزراء بريطانيا
5 أسباب دفعت رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة

اقتصادية

بعد خسائر الجلستين الأخيرتين.. النفط يرتفع وخام برنت عند 101 دولار

بعد خسائر الجلستين الأخيرتين.. النفط يرتفع وخام برنت عند 101 دولار
٠٥:٠٣:٤٥ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الخميس، بعد خسائر متلاحقة في الجلستين السابقتين، مع عودة تركيز المستثمرين على قلة الإمدادات مع استمرار مخاوف الركود العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا، أي 0.6%، إلى 101.30 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتًا، أي 0.7%، إلى 99.18 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الماضية، مما يلقي الضوء على المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد، وتراجع الطلب على السلع الأولية.

في حين سادت توقعات مفادها أن سعر برميل النفط قد يتضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف إذا قررت روسيا خفض إنتاجها وسط ارتفاع قياسي في أسعار الغاز، ليصل إلى 380 دولارًا للبرميل، حسب تحليل “جيه بي مورجان”.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط الروسي النفط اليوم خام برنت خام غرب تكساس

مواد ذات صلة

المزيد
لليوم الثاني.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11659 نقطة

لليوم الثاني.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11659 نقطة

منذ أسبوعين
«موسم الحج» يتسبب في ارتفاع قياسي للريال أمام الجنيه المصري

«موسم الحج» يتسبب في ارتفاع قياسي للريال أمام الجنيه المصري

منذ 3 أسابيع
“سكني” يُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن باقات الدعم السكني

“سكني” يُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن باقات الدعم السكني

منذ أسبوع واحد
الأعلى منذ 8 أشهر.. ارتفاع مؤشر المشتريات بالمملكة في يونيو

الأعلى منذ 8 أشهر.. ارتفاع مؤشر المشتريات بالمملكة في يونيو

منذ يومين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *