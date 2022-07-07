بعد خسائر الجلستين الأخيرتين.. النفط يرتفع وخام برنت عند 101 دولار

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ارتفعت اليوم الخميس، بعد خسائر متلاحقة في الجلستين السابقتين، مع عودة تركيز المستثمرين على قلة الإمدادات مع استمرار مخاوف الركود العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام 61 سنتًا، أي 0.6%، إلى 101.30 للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتًا، أي 0.7%، إلى 99.18 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الماضية، مما يلقي الضوء على المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد، وتراجع الطلب على السلع الأولية.

في حين سادت توقعات مفادها أن سعر برميل النفط قد يتضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف إذا قررت روسيا خفض إنتاجها وسط ارتفاع قياسي في أسعار الغاز، ليصل إلى 380 دولارًا للبرميل، حسب تحليل “جيه بي مورجان”.