5 أسباب دفعت رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من منصبه بعد مطالبات واسعة له بالتنحي، مؤكدًا أنه قرر التنحي من أجل مصلحة البلاد، وأنه حزين لترك أفضل وظيفة في العالم، لافتًا إلى أن الحكومة مستمرة في خدمة البريطانيين حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

وفي كلمة له عدد جونسون إنجازات حكومته من بريكسيت إلى مواجهة روسيا، داعيًا حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد وبشكل سريع وعاجل.

وحسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن أهم الأسباب التي أدت إلى استقالة رئيس الحكومة البريطانية، هي:

1 – فضيحة الحفلات في “داونينج ستريت” أثناء الحجر الصحي

كانت فضيحة الحفلات في داونينج، هي القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث حدثت الواقعة في وقت كانت تطبق فيه إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ليؤكد تحقيق داخلي أن 83 شخصًا انتهكوا القواعد خلال هذه الحفلات، لتعلن شرطة لندن أنها فرضت 126 غرامة بسبب انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي خلال هذه الحفلات.

2 – دفاعه عن “مشرع” انتهك قواعد جماعات الضغط

تفجرت فضيحة جديدة، إذ أقر جونسون بارتكابه “خطأ” بتعيينه في فبراير الماضي كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، قبل أن يستقيل الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتُهم بالتحرش برجلين.

3 – انتقادات بأنه لم يبذل جهدًا كافيًا لمعالجة التضخم

حيث يكافح العديد من البريطانيين للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

4 – الفشل في إدارة بعض السياسات المالية والاقتصادية

ما أدى إلى غضب شعبي من سياسات رئيس الوزراء.

5 – استقالة العشرات من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم

واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موقفا صعبًا بعد أن تقدم العشرات من الوزراء في حكومته بالاستقالة، بالإضافة إلى دعوات للتنحي، وصل عددهم إلى 52 استقالة، إلى جانب ارتفاع عدد النواب المحافظين المستقيلين من الحكومة البريطانية إلى 43 عضوًا.

في الوقت نفسه، طالب وزير الدفاع الجميع بضرورة الحفاظ على أمن البلاد بغض النظر عن رئيس الوزراء الموجود، مؤكدًا أن الشعب لن يغفر لأي مسؤول إذا ترك منصبه، لافتًا إلى أن حزب المحافظين لديه الآليات لتغيير القادة وأنه ينصح زملاءه باستخدامها.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الألمان مستشارهم أولاف شولتز، إلى تقديم استقالته، وذلك بسبب مزاعمه أن روسيا تستخدم الغاز كسلاح، بالإضافة لقراراته الازدواجية من خلال فرض عقوبات على موسكو.