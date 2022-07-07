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المصحف واتجاه القبلة ومواقيت الصلاة.. خدمات جديدة عبر”توكلنا”

المصحف واتجاه القبلة ومواقيت الصلاة.. خدمات جديدة عبر”توكلنا”
٠٤:٢٦:١٢ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أطلق تطبيق توكلنا عدة خدمات دينية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لخلق تجربة دينية رقمية ميسّرة للمستخدمين.

وتشمل الخدمات إطلاق خدمة تصفح المصحف بسهولة ويسر عبر التطبيق.

ويتيح تطبيق “توكلنا” الخدمات التي يحتاجها كل مسلم وتغطي جميع مناطق المملكة وهي:

1 – خدمة  اتجاه القبلة

وتهدف إلى تيسير وتسهيل استعراض القبلة لمستخدمي تطبيق توكلنا خدمات.

2 – خدمة مواقيت الصلاة

وتهدف إلى تسهيل استعراض مواقيت الصلاة في جميع مدن المملكة لجميع مستخدمي تطبيق توكلنا خدمات.

3 – خدمة المصحف الشريف.

وتهدف إلى إتاحة استعراض المصحف الشريف وتسهيل الوصول إليه من خلال تطبيق توكلنا خدمات.

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الكلمات الدلالية:
القبلة المصحف توكلنا مواقيت الصلاة

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