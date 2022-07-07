ماذا قالت روسيا تعليقًا على استقالة رئيس وزراء بريطانيا

تواصل – وكالات:

علّق الكرملين، اليوم، على أنباء استقالة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إنه يأمل في تولي أشخاص “أكثر مهنية” السلطة في بريطانيا.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: “نأمل أن يأتي يومًا أشخاص أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار، إلى السلطة في بريطانيا”، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

كما أجاب بيسكوف عن سؤال حول الأزمة السياسية التي عصفت بالحكومة البريطانية، وأدت إلى استقالة رئيسها، ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم موسكو قوله: “هو لم يكن يحبنا، ونحن لم نكن نحبه أيضًا”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، استقالته من منصبه بعد مطالبات واسعة له بالتنحي.

وأكد جونسون أنه قرر التنحي من أجل مصلحة البلاد، وأنه حزين لترك أفضل وظيفة في العالم، لافتًا إلى أن الحكومة مستمرة في خدمة البريطانيين حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

وفي إبريل الماضي، أصدرت موسكو قرارًا بمنع رئيس وزراء بريطانيا المستقيل من دخول أراضيها، ردًا على دعمه لأوكرانيا في الحرب التي تواجهها أمام روسيا.