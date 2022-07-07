السماء خضراء.. ظاهرة غريبة ترعب مدينة أمريكية

تواصل – فريق التحرير

تحولت السماء إلى اللون الأخضر في إحدى المدن الأمريكية؛ ما أثار ذعر السكان، وبدأت التكهنات حول سبب ظهور “سماء خضراء” تشابه إلى حد كبير ما تعرضه بعض الأفلام والمسلسلات الخيالية.

وكشفت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن الظاهرة التي أصابت “سو فولز” كبرى مدن ولاية داكوتا لم تكن بسبب إعصار كما يعتقد البعض، ولكنه ناجم عن ظاهرة “ديريتشو”، وفق “سكاى نيوز”.

والديريتشو ظاهرة مناخية تحدث عندما ترتبط رياح شديدة سرعتها (158 كيلومترًا) مع العواصف الرعدية ذات السرعة الفائقة.

ولم تكن هذه الظاهرة غريبة فحسب، إذ أنها أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة.