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“القيادة والسيطرة” ترفع جاهزيتها لاستقبال الحجاج في مشعر منى (فيديو)

“القيادة والسيطرة” ترفع جاهزيتها لاستقبال الحجاج في مشعر منى (فيديو)
٠٣:٥٨:٥١ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام، رفع جاهزيته لاستقبال توافد الحجيج في مشعر منى، ويعتمد المركز على أكثر من 8 آلاف كاميرا مراقبة، موزعة على أرجاء المشاعر المقدسة.

ويرصد المركز سير الحالة الأمنية لحجاج بيت الله الحرام، والتأكد من مسح الطرق، لتسهيل الحالة المرورية للحجاج، وإزالة العوائق لتحقيق السيولة المرورية.

ورفع المركز الطاقة التشغيلية والبشرية للعام الجاري، في صالة المراقبة التلفزيونية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وأبرزها نظام المعلومات الجغرافية، ونظام رصد وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعد غرفة القيادة والسيطرة في مشعر منى هي المسؤولة عن إدارة الحج، أما غرفة القيادة الموجودة في مشعر المزدلفة، فتتولى الجانب التنسيقي، لكافة الجهات المعنية.

 

الكلمات الدلالية:
الأمن العام المزدلفة مركز القيادة والسيطرة مشعر منى موسم الحج

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