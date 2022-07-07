رسميًا.. جونسون يتنحى ويؤكد: حزين لترك أفضل وظيفة في العالم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من منصبه بعد مطالبات واسعة له بالتنحي.

وأكد جونسون أنه قرر التنحي من أجل مصلحة البلاد، وأنه حزين لترك أفضل وظيفة في العالم، لافتًا إلى أن الحكومة مستمرة في خدمة البريطانيين حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

وفي كلمة له عدد جونسون إنجازات حكومته من بريكسيت إلى مواجهة روسيا، داعيًا حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد وبشكل سريع وعاجل.

وخلال الساعة الماضية، قدم 6 في فريق رئيس الوزراء البريطاني استقالتهم، ليرتفع عدد المستقيلين من المسؤولين البريطانيين إلى 52 استقالة، إلى جانب ارتفاع عدد النواب المحافظين المستقيلين من الحكومة البريطانية إلى 43 عضوًا.

وأكد وزير المالية البريطاني أن جونسون يجب أن يرحل، وأن البلاد تستحق حكومة مستقرة وموحدة.

فيما طالب وزير الدفاع الجميع بضرورة الحفاظ على أمن البلاد بغض النظر عن رئيس الوزراء الموجود، مؤكدًا أن الشعب لن يغفر لأي مسؤول إذا ترك منصبه، لافتًا إلى أن حزب المحافظين لديه الآليات لتغيير القادة وأنه ينصح زملاءه باستخدامها.

وخاطب وزير الصحة البريطاني المستقيل جونسون، بأنه قد طفح الكيل، وأنه قلق جدًا من نظرة الجيل المقبل لحزب المحافظين، مطالبًا الجميع بإنقاذ صورة الحزب.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الألمان مستشارهم أولاف شولتز، إلى تقديم استقالته، وذلك بسبب مزاعمه أن روسيا تستخدم الغاز كسلاح، بالإضافة لقراراته الازدواجية من خلال فرض عقوبات على موسكو.